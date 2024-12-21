Мав буйний характер: король Чарльз зізнався, як називав молодшого сина-неслуха

Король Чарльз, який так і не запросив принца Гаррі та Меган Маркл на святкування Різдва, одного разу розповів, що називав свого молодшого сина іншим ім’ям, коли той пустував у дитинстві, пише видання Express.

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До герцога Сассекського, якого няня навіть називала «камікадзе Гаррі» через його буйний характер, іноді звертались, використовуючи справжнє ім’я, дане йому при хрещенні. Так, монарх, бувши не у захваті від витівок молодшого нащадка, називав його Генрі. Це ставалосяо, пояснив король, якщо молодий принц був «дуже, дуже неслухняним».

Принца Гаррі, який останніми роками віддалився від свого батька та брата Вільяма й живе із родиною у США, архієпископ Кентерберійський охрестив принцом Генрі Чарльзом Альбертом Давидом у грудні 1984 року.

Нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл звинуватили принца Вільяма у «жахливій зраді».

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