Дівам потрібно виявити обережність, а Стрільцям не варто зустрічатися зі старими друзями: гороскоп на 24 грудня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, розробили прогноз на 24 грудня, повідомляє ТСН.

Цей день матиме потужну енергетику, тому дуже важливо максимально обережно поводитися з думками, словами та вчинками.

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Козеріг

Козерогам не потрібно виявляти ініціативу, оскільки сьогодні вона може бути покараною. Підходити до керівництва із новими ідеями не варто.

Водолій

Водоліям не варто проявляти недбалість на роботі. Професійні обов'язки потрібно виконувати так, щоб керівництво не стало чіплятися.

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Риби

Рибам варто утриматися від спокуси пройтися магазинами і зробити покупки. Сьогодні вони можуть купити щось протерміноване.

Овен

Овнам потрібно захистити себе від негативу з боку оточуючих, а також відмовитися від поганих думок та вчинків.

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Телець

Тельцям не потрібно спілкуватися з малознайомими людьми, бо невідомо, чого можна від них чекати.

Близнюки

Близнюкам сьогодні краще не ходити на побачення, тому що будь-яка дрібниця може стати приводом для серйозного конфлікту.

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Рак

Раки можуть відчути втому. Прибрати її допоможе улюблена робота чи хобі. Вони допоможуть позбавитися негативних емоцій.

Лев

Левам не потрібно втручатися в чужий конфлікт, навіть із бажанням примирити ворогуючі сторони — можна опинитися під подвійним ударом.

Діва

Дівам потрібно пам'ятати, що безкоштовний сир, як правило, знаходиться в мишоловці. Потрібно відмовлятися від пропозицій чагось без якихось вкладень.

Терези

Терезам не потрібно поспішати давати поради. Їхній співрозмовник може визнати таку поведінку нав'язливою. Напевно, він уже не потребує порад.

Скорпіон

Скорпіонам не варто братися за серйозні проекти. Час треба присвятити роботі над розпочатими справами. Не слід також підписувати важливі контракти.

Стрілець

Стрільцям не варто йти на зустріч із друзями, навіть якщо їх вони не бачили багато років. Все може скластися не так, як вони розраховують.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 24 грудня.

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