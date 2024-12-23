Астрологи, які раніше надали поради всім знакам зодіаку на тиждень 23−28 грудня, склавши східний гороскоп, розповіли, якою буде поточна сімденка для всіх представників зодіакального кола у плані фінансів.

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Овен

Гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знаку несподіваний прибуток. Це можуть бути як преміальні гроші, так і борг, що повернуть. У той же час знаку не радять одразу ж бігти до магазину та витрачати отримані гроші — їх краще або вкласти із зиском, або відкласти на чорний день. Зірки радять Овнам, яким можуть наприкінці тижня надходити привабливі фінансові пропозиції, добре подумати і все проаналізувати, перш ніж їх приймати, стверджує slovofraza.com.

Телець

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Гороскоп для Тельців на тиждень не віщує жодних особливих рухів у фінансових справах — ані вгору, ані вниз: ці сім днів обіцяють бути стабільними. Незважаючи на наближення свят, зірки радять знаку не витрачати надто багато на подарунки та розваги. Найкраще приділити увагу вашим старим зобов'язанням. Наприклад, роздати борги.

Близнюки

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Гороскоп на тиждень для Близнюків обіцяє покращення ситуації з фінансами. Можливі несподівані надходження чи навіть вдалі угоди. Гроші краще не витрачати одразу. Знаку слід не діяти необдумано, а зосередити увагу на серйозних цілях. Не виключено, що наприкінці тижня Близнюкам зроблять привабливу пропозицію взяти участь у проекті, який обіцяє стати прибутковим.

Рак

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Гороскоп на тиждень для Раків радить знаку не смітити грошима, а бути помірним. Ситуація з фінансами залишиться стабільною, якщо Раки не почнуть бездумно витрачати кошти. Однак у середині тижня знаку доведеться діставати гаманець — можливі витрати, пов'язані з сім'єю чи з невідкладними потребами. Від великих покупок цього тижня краще відмовитися.

Лев

Гороскоп на тиждень для Левів не виключає, що фінансове становище знака буде дещо напруженим через несподівані витрати або необхідність повернення старих боргів. При вирішенні фінансових питань зірки рекомендують Левам радитися із знаючими людьми та вирішувати всі справи, добре їх обміркувавши і з холодною головою.

Діва

Гороскоп на тиждень для Дів обіцяє знаку гарну ситуацію з грошима — дохід буде стабільним. А ось при ухваленні рішення щодо участі у довгострокових інвестиційних проектах слід бути обережними і уважними. Не все, що на перший погляд виглядає привабливим, є таким. Від деяких пропозицій краще відмовитись, щоб у майбутньому не підраховувати збитки.

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Терези

Гороскоп на тиждень для Терезів не виключає певних труднощів на початку цієї сімденки. Можливо, знаку доведеться мати справу з боргами, що накопичилися, або з неврахованими витратами. Втім, до середини тижня всі питання вдасться вирішити. Більше того, можливі грошові надходження — додатковий заробіток чи бонуси. Зірки радять знаку не робити великі покупки спонтанно і задуматися щодо накопичення коштів.

Скорпіон

Гороскоп на тиждень для Скорпіонів не виключає невеликих надходжень чи стабільного доходу від вже розпочатих справ. Нинішній тиждень вважається гарним часом для укладання вигідних контрактів. Проте зірки попереджають, що можливі непередбачені витрати. А ось наприкінці тижня у Скорпіонів можливий додатковий дохід у вигляді грошових надходжень чи приємних сюрпризів.

Стрілець

Гороскоп на тиждень для Стрільців радить знаку переглянути свої фінансові пріоритети. Це особливо стосується тих представників знаку, які планують покупки найближчим часом. Контроль за витратами допоможе Скорпіонам не витратити більше, ніж вони планували. Кінець поточного тижня астрологи вважають часом, вдалим для інвестицій або відкриття нового джерела доходу.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів обіцяє знаку впевнену фінансову ситуацію, коли всі питання, пов'язані з грошима, спокійно вирішуватимуться. На роботі на початку тижня можливий додатковий дохід або ж просування кар'єрними сходами. Цей тиждень астрологи вважають особливо вдалим для Козерогів у плані фінансових угод або отримання довгоочікуваних виплат. Втім, знаку також не слід смітити грошима, приймаючи спонтанні рішення.

Водолій

Гороскоп на тиждень для Водоліїв попереджає про можливі труднощі, пов'язані з фінансами. Це можуть бути затримки із виплатами або несподівані витрати. У другій половині тижня ситуація стабілізується. Можливо, що у Водоліїв з'явиться нове джерело прибутку.

Риби

Гороскоп на тиждень для Риб обіцяє вдалий фінансовий тиждень. Ці сім днів будуть особливо сприятливими для укладання нових контрактів. Також можливе отримання бонусів. Проте зірки закликають Риб не ризикувати з інвестиціями. Принаймні не інвестувати великі суми, про що пізніше, можливо, доведеться пошкодувати. У цей час краще надати пріоритет процесу накопичення.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 23 по 28 грудня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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