Оборонний комітет Ради поставив крапку в історії зі снарядами

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 23 грудня розглянув питання здійснення оборонних закупівель у Міністерстві оборони України та Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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У результаті було прийнято рішення, що делегування Адміністрації Державної прикордонної служби України повноваження на закупівлю снарядів не несе загрози обороноздатності держави. Про це повідомляється на сторінці Комітету у соціальній мережі «Фейсбук».

Отже, розпорядження Кабміну від 29 листопаду 2024 року про надання Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів для ЗСУ повністю перебуває у правовому полі. А тому причин для чергового «Яйцягейту» не існує.

Нагадаємо, що після прийняття цього рішення низка вітчизняних журналістів-розслідувачів та громадських діячів намагалися знайти у ньому корупційну складову.

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Реагуючи на це, ДПСУ офіційно прокоментувала, що має усі законні підстави здійснювати такі закупівлі. Крім того, в Міноборони заявили, що 23 млрд грн було перенаправлено на закупівлі через ДПСУ для уникнення затримок у постачанні ЗСУ, оскільки існувала загроза, що до кінця бюджетного року кошти залишаться невикористаними на рахунках Агенції оборонних закупівель (у структурі МО).

Втім, інформаційна хвиля висування претензій до військового відомства та ДПСУ тривала, а тому розв’язання проблеми вийшло на рівень Верховної Ради, де й було поставлено остаточну крапку у цій справі.

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Комітет також прийняв рішення звернутися до Міністерства оборони України з рекомендацією невідкладно розглянути питання щодо спрощення процедури погодження здійснення оборонних закупівель для ДП Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

Водночас народні депутати збираються звернутися до Служби безпеки України щодо розслідування фактів можливого витоку таємної інформації щодо здійснення оборонних закупівель, який може нести потенційну загрозу національній безпеці та створити суспільну напруженість.

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З огляду на це, низка активістів та блогерів/журналістів тепер мають пояснити — з яких джерел вони отримали інформацію, розголошення якої могло зірвати процес безперебійного постачання боєприпасів на фронт.

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