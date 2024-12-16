Прикордонники купують снаряди для ЗСУ: пастка для «хайпожерів» або хитрий хід Шмигаля?

Офіційний коментар Міністерства оборони України поставив жирну крапку у майже двотижневій історії пошуку «зради» вітчизняними журналістами-розслідувачами. Поштовх до цих пошуків дало розпорядження Кабміну від 29 листопада про передачу Держприкордонслужбі 23 мільярдів гривень від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) з метою придбання снарядів для ЗСУ.

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За давньою традицією, там, де згадуються десятки мільярдів бюджетних гривень, небайдужі громадяни негайно почали шукати «схему». Начебто прикордонники повноважень на закупівлі боєприпасів не мають, польська фірма-постачальник — типова «прокладка», а ціни є завищеними. Залишилося знайти отримувачів вигоди — і черговий корупційний «Яйцягейт 2.0» заповнив би весь медіапростір.

Слід зазначити, що охочих долучитися до розслідування «схем» та допомогти у викритті махінаторів вистачає, адже це надійний спосіб підвищити і власну впізнаваність, і рівень впливу на суспільні процеси. Сьогодні деякі антикорупціонери на громадських засадах можуть лише натяками на розслідування налякати цілі відомства.

Як наслідок, декілька знакових на вітчизняній антикорупційній арені осіб відзначилися з цього приводу гнівними публікаціями. Але далі трапилося те, чого від уряду ніхто не очікував.

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По-перше, ДПСУ виступила з доволі аргументованою заявою, у якій спростувала усі звинувачення, зокрема щодо того, що польська компанія є «прокладкою». Насправді PHULechmar Sp.z.o.o. сертифікована в НАТО, має багаторічний досвід роботи на ринку, експортну ліцензію та три роки співпрацює з ДПСУ.

По-друге, виявилося, що розпорядження КМУ готувалося не «в обхід» Міноборони, у структурі якого функціонує АОЗ, а навпаки — за його ініціативою. Про що заявило саме військове відомство. Основною причиною такого кроку стало накопичення на рахунках Агенції значних коштів, які могли залишитися невикористаними до кінця бюджетного року. А снаряди потрібні фронту вже зараз. Зважаючи на це, питання розглядалося на Ставці Верховного головнокомандувача, де й було прийнято остаточне рішення.

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У результаті вся ця історія «зради», якщо й вдарила по чиїйсь репутації, то точно не органів влади, а швидше — тих, хто без перевірки фактів долучився до чергового викриття удаваної «схеми».

Політичні наслідки у цієї справи можуть бути значними. Якщо припустити, що ця операція була не спонтанною реакцією на закиди «вічних революціонерів», а заздалегідь спланованою акцією за участю Кабміну, то багато що стає зрозумілим.

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Очільник уряду Денис Шмигаль, підписуючи розпорядження про передачу коштів, чудово усвідомлював, що все відбувається у рамках закону та максимально прозоро. Знали це й у Міноборони, де заздалегідь підготували відповідь потенційним критикам.

Але цього не знали ті, хто, не очікуючи конкретних доказів, кинувся у чергову «битву з корупцією». Тоді як зловживань там не було й близько.

Навіщо це Шмигалю? Можна припустити, що досвідчений технократ, який за декілька років роботи на посаді прем’єр-міністра України жодного разу не «перегинав палку» з PR-роботою, розраховує на продовження політичної кар’єри й після очікуваного у новому році перезавантаження влади. А тому й продемонстрував елітам та суспільству, що, якщо потрібно, то й він вміє достойно грати у те, що називається публічною політикою.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виплати на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців.

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