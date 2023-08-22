«Шахтар» підписав футболіста-чемпіона з «цікавим» прізвищем

Донецький «Шахтар», який у поєдинку із трьома вилученнями не зміг обіграти «Кривбас», поповнив свій склад черговим легіонером.

Контракт із «гірниками» на найближчі п'ять років, до літа 2028-го, підписав захисник збірної Грузії Іраклі Азаров. У складі чемпіона України 21-річний футболіст виступатиме під № 16.

Незважаючи на свій молодий вік, однофамілець скандального колишнього прем'єр-міністра України вже встиг тричі стати чемпіоном своєї країни (двічі з «Динамо» Тбілісі та одного разу з «Динамо» Батумі), а також виграти «золото» чемпіонату Сербії з «Црвеною Звєздою».

У складі молодіжної збірної Грузії Іраклі відіграв повністю всі матчі у фінальному турнірі Євро-2023, де господарі континентальної першості дійшли до чвертьфіналу та програли Ізраїлю в серії пенальті. Також в активі Азарова вже 12 поєдинків за національну команду, в якій він дебютував 2 червня 2021 року в товариському спарингу з Румунією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Анатолій Трубін підписав контракт із «проклятим» клубом.

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