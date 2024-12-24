Футболіст збірної України повідомив про вагітність дружини (фото)

Футболіст «Евертона» та збірної України 25-річний Віталій Міколенко, який забив найшвидший гол сезону в англійській прем'єр-лізі, стане батьком. Про вагітність дружини один з лідерів національної команди повідомив на спільній з Вікторією сторінці в Instagram.

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«Ми чекаємо на тебе», — написав Віталій, прикріпивши кілька знімків «з натяком».

Як відомо, пропозицію руки та серця Вікторії Ассаровій, яка у 2017 році закінчила школу в окупованому Севастополі, Віталій зробив улітку минулого року під час спільної поїздки до Манчестера. Тоді дівчина похвалилася обручкою на безіменному пальці. А у лютому 2024-го пара узаконила свої стосунки, розписавшись в одному з дипломатичних представництв України у Великій Британії.

До речі, минулими вихідними колишній футболіст «Динамо» Віталій Миколенко, батько якого взяв у руки зброю та став на захист України, провів ювілейний, 100-й, матч у футболці «Евертона» (0:0 з «Челсі»).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Миколенко увійшов до десятки найбільш високооплачуваних спортсменів України.

Фото Instagram

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