Окупанти ухвалили заочний вирок командиру «Азова»: яке покарання вигадали для Дениса Прокопенка

Російський «суд» оголосив у міжнародний розшук командира 12-ї бригади «АЗОВ» Дениса Прокопенка, якого в країні-агресорі засудили до 24 років колонії. Нагадаємо, що «азовець» разом з іншими командирами підрозділів, які захищали Маріуполь, повернувся в Україну влітку 2023 року. Військових звільнили під час обміну полонених, але спочатку відправили до Туреччини. Після повернення захисників «Азовсталі» в росії почалася справжня істерика з приводу того, що турецький президент Раджип Тайіп Ердоган відпустив українців, а не став їх утримувати до закінчення війни в Україні.

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А ось тепер російський слідком повідомив про «заочний вирок» Денису «Редісу» Прокопенку. Йому, а також бійцям гаубичного артилерійського дивізіону Леву Кашперському, Сергію Будикову, Андрію Токарю та Герману Матюшину інкримінували «обстріли житлових будинків на території «ДНР».

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Денис Прокопенко — полковник Національної гвардії України, удостоєний у 2022 році звання Герой України. Він керував захистом «Азовсталі» у Маріуполі.

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У батальйоні «Азов» він почав служити з літа 2014 року. Як гранатометник брав участь у боях за Мар'їнку, Іловайськ, Широкине. А взимку 2015 року командував 1-ою ротою під час Павлопіль-Широкинської операції. У 2017 році він став командиром «Азова» — на той момент йому було лише 26 років.

Нагадаємо, що разом із «Редісом» в Україну повернувся і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина»).

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Ексклюзивний матеріал «У колонії дуже діставали воші. Вони були скрізь», — «азовець», якого в окупованому Донецьку засудили до 25 років в'язниці" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото зі сторінки Дениса Прокопенка у соцмережах

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