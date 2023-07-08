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Командири захисників «Азовсталі» повернулись в Україну з Туреччини (відео)

16:55 8 липня 2023
Захисники «Азовсталі»

В Україну з Туреччини повертаються військові-командири, які захищали «Азовсталь», а після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними», — написав він.

Зазначимо, що звільнення полонених було однією з тем переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Тайіпом Реджепом Ердоганом.

Як писали «ФАКТИ», 2 липня в родині українського військового, заступника командира «Азову» Святослава Паламара («Калини») та його дружини Антоніни народилася донечка.

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