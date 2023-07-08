У росії істерика через повернення «азовців» із Туреччини

Після звістки про повернення в Україну захисників «Азовсталі» у російських соцмережах розпочалася істерика. Росіяни та російські політики обурені тим, що президент Туреччини Тайїп Реджеп Ердоган порушив домовленості, за якими захисники «Азовсталі» мали перебувати в Туреччині до кінця війни.

Як писали «ФАКТИ», у ніч з 21 на 22 вересня 2022 року відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Звільнено 215 Героїв, у тому числі й багато захисників «Азовсталі». П'ять офіцерів — Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії — до кінця війни мали перебувати в Туреччині під особистими гарантіями безпеки президента Ердогана. Такі були умови кремля.

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