Відомий спортсмен та його дівчина загинули в горах, зірвавшись із висоти 700 метрів (фото)

Гірськолижник збірної Італії 28-річний Жан-Даніель Пессіон та його наречена, 26-річна лижний інструктор та вчителька молодших класів Еліза Арліан, загинули внаслідок нещасного випадку у горах, повідомляє RAI News. Раніше чемпіона світу з фрістайлу вбила снігова лавина в Японії.

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Відомий спортсмен і його дівчина намагалися підкорити вершину гори Цербіон на півночі країни заввишки 2727 метрів, але не повернулися з походу, і сім'ї забили на сполох.

Пошуки вели три вертольоти, рятувальники та пожежники. У результаті тіла Жана-Даніеля та Елізи за кілька годин виявили в сніговій заметі завдяки сигналам мобільних телефонів. Вважається, що пара, яка була заручена, зірвалася у прірву з висоти приблизно 700 метрів.

«Вони майже досягли вершини, перебуваючи буквально за фут від неї. Їх зрадила гора, яку вони так любили. Коли їх знайшли, вони все ще були зв'язані разом, як в останніх обіймах», — йдеться у повідомленні Федерації зимових видів спорту Італії.

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Жан-Даніель та Еліза дуже любили гори

Додамо, що Жан-Даніель Пессіон у 2021 році посів у загальному заліку Кубка світу 15-е місце, а на чемпіонаті світу-2022 — 22-е.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

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