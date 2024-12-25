«Заднього числа» не буде: податки для ФОПів підвищать все ж таки з 1 січня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків для ФОП з 1 січня 2025 року. Це випливає з картки законопроєкту № 9319 на вебсайті Верховної Ради.

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У документі раніше була правка, якою виправляли податковий законопроєкт № 11416д, де мали підвищити податки «заднім числом». Спершу пропонували підняти податки з 1 жовтня, та від цієї ідеї відмовилися. Зрештою, було вирішено, що закон набуде чинності з 1 грудня цього року. А впровадження оподаткування для ФОП перенесли на 1 січня 2025 року.

Так, для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

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Як писали «ФАКТИ», закон про зростання податків для малого бізнесу спровокував масове закриття ФОПів.

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