Закон про зростання податків для малого бізнесу спровокував масове закриття ФОПів: рахунок іде на десятки тисяч

Зростання податків для малого та середнього бізнесу, встановлене з ухваленням законопроєкту № 11416-д у жовтні і остаточно затверджене президентом у листопаді, призвело до закриття понад 20 тисяч ФОПів.

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Про це йдеться в дослідженні сервісу Opendatabot, за даними якого, з 28 листопада, моменту підписання закону президентом, кількість ліквідацій ФОП зросла приблизно в 1,5 раза порівняно з колишніми показниками. Якщо раніше це було близько 700 закриттів ФОП на день, то тепер це 1000, а в день підписання закону, 29 листопада, від статусу підприємця відмовилися 2332 українці.

Загалом, за даними сервісу, з 29 листопада до цього моменту було закрито 22 521 ФОП, це, щоправда, поки не є абсолютним рекордом. Наприклад, у березні було закрито 28 690 ліквідованих ФОПів. Загалом сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов'язань та спростити бухгалтерську звітність.

«Значну роль у сплеску закриття ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас чиновники відзначають низькі ставки порівняно з ЄС», — зазначають в Opendatabot.

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У рамках ухвалення закону № 11416-д для деяких груп єдиного податку серйозно зростуть податки. Так, підприємці 1-ї групи єдиного податку сплачуватимуть на місяць 2862,8 грн замість нинішніх 2062,8 грн, або на 40% більше, а ФОП 2-ї та 3-ї груп сплачуватимуть на 24% та 20% більше. Також з 1,5% до 5% зростає військовий збір.

Нагадаємо, що це підвищення мало відбутися ще 2024 року, але згодом було перенесено на 2025-й.

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Фото pixabay

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