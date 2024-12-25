Мадяр назвав допис Безуглої роботою на ворога: «Щоденно б’ємо ворога, поки ви чіпляєтесь до командирів»

Народна депутатка Мар’яна Безугла працює на ворога, обливаючи військових брудом. Про це заявив командир бригади безпілотників «Птахи Мадяра» у відповідь на черговий допис депутатки зі звинуваченнями на адресу ЗСУ.

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«Пані нардепка Маріяна Безугла, працюючи на ворога, щоденно і щоночно шукає все нові і нові обличчя серед військових, щоб облити їх лайном. Сьогодні ціллю її атаки є командир батальйону безпілотних систем Ахілес, наш побратим, безстрашний героїчний воїн, котрий з першого дня війни побудував так само, як і ми, підрозділ, котрий на сьогоднішній день не покидає топ-10 у рейтингах по результативності. Також я вам не раджу вплітати у ваші інтриги пана командувача (Сил безпілотних систем, — ред.), котрого я знаю ще з часів, коли він був моїм комбригом. Не вам, цивільній, аналізувати і давати оцінку, що де розбудовувати, кому чим воювати і під чиї підпорядкування заходити. Відʼчепіться від ЗСУ!» — емоційно заявив Мадяр.

Він заявил, що Безугла вже набридла своїми негативними оцінками спочатку на адресу головкома Залужного, потім — безкінечними нападками на головкома Сирського. Тепер її мішенню стають командири лінійного рівня. Кожен командир підрозділу, який проявив себе та пішов на підвищення, обов’язково отримує порцію бруду від нардепки, каже Мадяр.

«Поки ЗСУ вже три роки стримує ворога і продовжує покладати свої життя, ви в Києві розганяєте оцю всю ахінею в головах українців, для котрих спотворена інформація дуже часто не відрізняється від чистої води чи правдивої інформації. Адже того лайна ллється дуже багато», — обурюється він.

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Мадяр також звернувся до українців, щоб «зберігали холодну голову і відділяли лайно від об’єктивної оцінки того, що відбувається навколо.

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«Допоки ми воюємо, залишайтеся притомними. Допомагайте армії і будьте свідомі того, що, якщо ми не зупинимо ворога, то його ніхто не зупинить. Ніякі партнери, ніякі постачання і ніякі інші впливи», — наголосив Мадяр.

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