У втраті Вугледару вирішальним фактором стала медійна активність народної депутатки України Мар’яни Безуглої. Через кілька годин після її посту про ротацію 72-ї бригади ворог кинув на ослаблені позиції втричі більші сили. Про це повідомив OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко на Radio NV.

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«72-га бригада була повністю готова до того, щоб вести бої, але дуже поганий жарт зіграла медійна роль тих людей, які не мали б брати в цьому участі. Я говорю про Мар’яну Безуглу та її пост, її заяву про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72-га бригада виводиться. В той же день, буквально за кілька годин після її посту, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72-ї бригади, пішли вдвічі-втричі більші сили ворога. З більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це», — заявив Віталій Кононученко.

Він зазначив, що після публікації народної депутатки Безуглої, яка прийшла до парламенту у складі «Слуги народу», ротацію було зірвано. А основна лінія оборони в той же день була захоплена ворогом.

«Під Водяним, східніше Вугледара, були наші укріплення. Єдина лінія бетонних споруд, з бетонними дотами, які були збудовані заздалегідь. І вони в той же день були, на жаль, захоплені росіянами. Тому що нас, так би мовити, „зловили“ на ротації. І тут справді вирішальним фактором була ця медійна складова. Якби її не було, то, як мені кажуть у 72-й бригаді, вони б точно все втримали. Якби не сунули у стільки разів більші сили, знаючи, що у нас саме в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор», — наголосив військовий експерт.

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За словами Кононученка, західну частину Вугледару обороняли не настільки сильні підрозділи, як 72-га бригада. Тому після того, як ворог втричі збільшив тиск, ця бригада також не змогла втримати позиції.

Експерт також підкреслює, що в тих умовах, що склалися, виведення українських захисників є досить складним процесом.

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«Військові порівнюють це виведення з виходом із „Зеніту“ в Авдіївці взимку цього року. Майже з повного оточення, майже без жодної підтримки наші сили мусили відходити, і частина військових не змогли це зробити. Частина військових з 72-ї бригади кажуть, що зараз вони у схожій ситуації, тому що єдина дорога, якою вони можуть потрапити в місто або з міста, повністю під вогневим контролем противника, і пересування по ній вкрай складне», — сказав експерт про наслідки публічного допису Безуглої про одну з найважливіших ділянок оборони Донбасу.

Раніше народний депутат Сергій Тарута закликав правоохоронні органи зупинити Безуглу, звинувативши її у загибелі людей у Вугледарі.

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