Пройти медогляд і навіть встановити інвалідність можна дистанційно: у МОЗ повідомили деталі

В Україні триває реформа медико-соціальної експертизи. З 1 січня 2025 року встановлювати інвалідність дорослим, замість МСЕК, будуть експертні команди.

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Як повідомили в МОЗ, процес оцінювання функціонування людини (встановлення інвалідності) може бути реалізований у різних формах:

- очний — безпосередньо в закладі охорони здоровʼя;

- дистанційний — із використанням методів і засобів телемедицини;

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- заочний — без особистої участі людини, виключно за наданими документами;

- виїзний — за місцем перебування або лікування людини.

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Зокрема, заочне оцінювання проводиться без особистої присутності пацієнта чи його представника.

Такий формат запроваджується переважно для військовослужбовців, учасників бойових дій або пацієнтів із захворюваннями, дефектами чи порушеннями функцій органів, які підтверджені відповідною медичною документацією.

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Для заочного оцінювання підпадають такі групи діагнозів:

- Злоякісні новоутворення, що мають ІІІ—IV стадію (підтверджені КТ/МРТ, гістологією).

- Хвороби крові та кровотворних органів.

- Туберкульоз.

- Ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією.

- Набута відсутність кінцівок.

- Стан після трансплантації органів або імплантації штучного водія серцевого ритму.

- Вроджені порушення.

- Хвороби печінки.

Такий спосіб обирається, якщо такі пацієнти не наполягають на очному оцінюванні.

Для проведення заочного оцінювання всі необхідні медичні дані та документи повинні бути повними і достовірними, наголосили в МОЗ.

Крім того, експертна команда може проводити оцінювання за місцем перебування або лікування пацієнта. Це стосується випадків, коли людина має документально підтверджені труднощі з пересуванням і не підпадає під критерії для заочного розгляду. У такому випадку обирається виїзна форма оцінювання.

Також виїзне оцінювання запроваджується, якщо пацієнт військовослужбовець або учасник бойових дій, який перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні, але при тому його стан не відповідає критеріям заочного розгляду.

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії направляють пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування за настання строку повторного огляду, встановленого МСЕК або експертною командою для повторного оцінювання.

А також при наявності у пацієнта стійкого або необоротного характеру захворювання. Це може відбуватися в таких випадках:

- У разі проведення пацієнту однієї або декількох медичних інтервенцій або встановлення одного чи декількох діагнозів, відомості про які наявні в електронній системі охорони здоров’я.

- Якщо непрацездатність триває безперервно до 120 календарних днів з дня її початку. Це підтверджується медичними висновками про тимчасову непрацездатність або паперовими лікарняними.

- Якщо непрацездатність була перервана (наприклад, у разі повернення до роботи між періодами непрацездатності), направлення здійснюється не пізніше ніж через 150 календарних днів з початку першого періоду непрацездатності, пов’язаного з цим захворюванням.

- У разі захворювання на туберкульоз направлення здійснюється через 10 місяців з дня настання непрацездатності незалежно від її безперервності.

Направити пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування, не очікуючи 120 календарних днів непрацездатності, можна, якщо стан людини передбачає гострі чи критичні ситуації. Такі випадки стосуються пацієнтів із важкими захворюваннями, травмами чи ускладненнями, що потребують невідкладного визначення їхнього функціонального стану.

Крім того, направити пацієнта на оцінювання можна у випадках, коли є достатня медична документація, що підтверджує наявність стійких порушень, які не потребують додаткових спостережень.

Зазначається, що нова система оцінювання функціонування людини має не лише визначити статус інвалідності, а й насамперед бути орієнтованою на реабілітацію та повернення людини до активного суспільного життя.

«Оцінювання повсякденного функціонування наразі дозволяє встановити інвалідність та визначити потребу у подальшій медичній допомозі чи соціальній підтримці, а також допомагає ухвалити рішення щодо подальших кроків реабілітації або лікування», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, — термін повторного огляду подовжується на 6 місяців. Усі документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються.

Раніше в МОЗ вже розповідали, як будуть встановлювати інвалідність у 2025 році.

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