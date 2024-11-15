Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, як встановлюватимуть інвалідність у 2025 році

Через численні випадки зловживань у МСЕК, в Україні змінять систему встановлення інвалідності. Кабінет міністрів України схвалив ключові питання реформування МСЕК. Про це повідомили у МОЗ України.

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«Для втілення реформи вже з 1 січня 2025 року в частині встановлення статусу інвалідності, сьогодні прийнято постанову, яка закладає докорінні зміни в системі», — йдеться у повідомленні.

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Так, запроваджується нова концепція оцінювання повсякденного функціонування людини — тобто оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність.

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Також спрощується шлях для пацієнта: прибрали ЛКК з процесу, для певних обʼєктивних станів до оцінювання не треба чекати 120 днів лікарняного, направлення на дообстеження обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами.

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Встановлюються обʼєктивні критерії направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій. Забезпечується доступність та фаховість оцінювання завдяки складу команд з лікарів-практиків у найпотужніших лікарнях, які будуть рівномірно розподілені по території України.

«Впроваджуємо електронну систему для всього процесу, цифровізацію усіх документів та дій, а вибір команди для справи — за системою відповідно до діагнозу та профілю команди. При цьому дані пацієнтів та лікарів будуть приховані одні від одного до дня засідання, що дозволить мінімізувати корупційні ризики. Формуємо Центр оцінювання для оскарження рішень, який складатиметься з медичних фахівців з різних закладів країни», — повідомили в МОЗ України.

У відомстві зазначили, що з 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, — термін повторного огляду подовжується на 6 місяців. Усі документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно чиновницю Центральної МСЕК МОЗ зловили на хабарі за фальшиву інвалідність.

Фото: www.rv.gov.ua

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