Рада проголосувала за реформу МСЕК: що це дасть цивільним та військовим

Після гучних скандалів з очільниками МСЕК в різних регіонах України, у владі прийняли рішення щодо реформи проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК).

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок, 29 жовтня, Верховна рада проголосувала за закон про удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко. Закон підтримали 284 нардепи.

Законопроєкт № 11225 має на меті провести точкові зміни окремих процедур проходження медико-соціальної експертизи.

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За словами Гончаренка, тепер учасники комісії та пацієнти можуть проходити МСЕК онлайн, а результати вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я.

Окрім того:

- вносяться зміни до порядку встановлення інвалідності: замість особистої присутності розглядатимуть документи осіб для експертизи;

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- на засідання МСЕК можуть бути присутні адвокати чи інші уповноважені представники людей з інвалідністю;

- пацієнти зможуть запрошувати на засідання МСЕК своїх лікарів;

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- люди з інвалідністю, їхні адвокати/представники зможуть робити відео-, аудіофіксацію засідань МСЕК та фотографувати документи;

- Кабмін має встановити чіткі строки, протягом яких мусять проходити засідання МСЕК і прийматися рішення.

Інформацію про результати МСЕК внесуть до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів та прозорості.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, розташований у Дніпрі.

Він розглядатиме оскарження та проводитиме перевірки обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня.

Раніше Кабмін затвердив рішення щодо створення групи, яка перегляне рішення МСЕК щодо видачі інвалідностей.

Нагадаємо, недавно скасовано інвалідність 74 військовозобовʼязаним, яку було встановлено Хмельницькою МСЕК.

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