Журналістка та адвокатка, співзасновниця та виконавча директорка київського Центру протидії корупції Дар’я Каленюк розповіла, як на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну адміністрація Білого дому злякалася застосування кремлем ядерної зброї. Про подробиці написав в своїй книзі «War» редактор газети The Washington Post та відомий розслідувач Боб Вудворт.

«Читаю книгу «Війна» Боба Вудворда, яка описує дії адміністрації Байдена щодо війни росіі проти України, — пише Дар'я Каленюк. — Восени 22 року після неочікуваного успіху ЗСУ, котрі змусили росіян відійти з Київщини та Чернігівщини, а потім Харківщини та Херсонщини, кремлю вдалося залякати Білий Дім можливістю застосування тактичної ядерної зброї.

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Розвіддані показали, що ймовірність такого застосування — 50%. Це нажахало Білий Дім. Байден дзвонив путіну. Остін дзвонив шойгу. Міллі дзвонив герасимову. Бернс зустрічався в Туреччині з наришкіним. Паралельно обдзвонювали дружні країни росіян — Китай, Індію, Туреччину та Ізраїль. Аби передати сигнал путіну про серйозну відповідь Америки, якщо буде хоч якесь застосування ядерної зброї. Найбільше впливу на путіна мав Сі, який навіть публічно застеріг від застосування ядерної зброї.

Міллі в розмові з герасимовим сказав, що ніяких катастрофічних втрат армія рф не буде мати в Україні, тому не буде підстав застосовувати ядерну доктрину США. Один з аргументів використовувався факт того, що Україні США надавали зброю з серйозними обмеженнями, які будуть зняті у випадку застосування ядерної зброї.

Зрештою наприкінці 2022 року Байден сформулював для себе парадокс та неофіційну стратегію підтримки України: «Якщо нам не вдасться витиснути росіян з України, ми надамо путіну можливість здобути щось. А якщо нам вдасться повністю витурлити росіян з України, ми опинимося перед серйозною вірогідністю застосування тактичної ядерної зброї. Тому ми в патовій ситуації. Забагато успіху означає ядерка. Замало успіху означає невизначений невідомий результат»

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Таким чином, політикою Білого Дому з осені 2022 року було затягування війни шляхом повільного виснаження рф ціною українського війська. Така собі модифікована поразка рф через затяжну війну, в якій типу путін прийме часткові втрати.

А далі відбулася підготовка до українського контрнаступу, який захлинувся в крові наших кращих військових. Коли зброю не давали вчасно і не всю. Потім злили наш план контрнаступу. Ми втратили найкращих вояків влітку 2023.

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За «стейлмейт» війни та імплементацію стратегії Білого Дому, який злякався переконливої перемоги України, бо пуйло пригрозило ядеркою, заплатили життями тисячі кращих синів та доньок України.

Рішеннями Білого Дому керував страх швидкої поразки росіі у війні з Україною.

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Висновки робіть самі".

Фото з Вікіпедії

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