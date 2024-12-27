Роздмухувати конфлікт між DeepState та військовим керівництвом ніхто не буде, — Бутусов

Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування та OSINT-проєктом DeepState, який показує на онлайн-картах просування фронту. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов в інтервʼю «Українській правді».

ВІДЕО ДНЯ

«Керівництво Збройних сил мене запевнило, що ніяких проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає ніякого. Так само й у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає», — зазначив Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва.

Раніше Бутусов повідомив, що ОСУВ «Хортиця», яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах.

За його даними, питання могла зняти зустріч колективу DeepState з командуванням ОСУВ «Хортиця» щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті.

РЕКЛАМА

Раніше журналіст Юрій Бутусов говорив про системну проблему на фронті.

Фото у заголовку: скриншот з YouTube інтервʼю УП

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook