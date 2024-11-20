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Міноборони не перевіряє якість мінометних мін, які «Укроборонпром» постачає на фронт: Бутусов про системну проблему (відео)

14:00 20 листопада 2024
якість мінометних мін

Українські захисники на фронті змушені й надалі використовувати браковані мінометні міни виробництва «Укроборонпрому». Нове відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. Це вже другий випадок за останній місяць, коли українські захисники скаржаться, що боєприпаси від цього виробника низької якості.

За словами журналіста, після розголосу з військового підрозділу частину мін забрали на склад, щоби знайти причину їхнього неспрацювання. Але, поки триває розслідування, інші підрозділи змушені використовувати браковані мини від «Укроборонпрому», які не спрацьовують.

«Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість», — сказав Бутусов.

Варто додати, що проблема не лише в «Укроборонпромі». До цього часу немає реакції й від Міністерства оборони України, яке, не вияснивши причини, чому підприємство українського ОПК випускає неякісну продукцію, продовжує контрактувати міни на мільярди гривень та, не перевіряючи якість, приймає та постачає їх на фронт. Ця проблема стає системною і, судячи з усього, доволі масштабна.

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«Хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи, і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку», — запитує Бутусов.

Раніше повідомлялося, що завод Мінстратегпрому не виконав великий контракт на 122-мм артпостріли.

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