Не пошкодував грошей: Селена Гомес показала свою обручку за мільйон доларів (фото)

Нещодавно зірка оголосила про заручини з Бенні Бланко. Останній не пошкодував коштів, коли попросив Селену Гомес вийти за нього заміж, оскільки витратив… мільйон доларів на обручку для 32-річної актриси та співачки.

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Пара зустрічалася з серпня 2023 року дуже приватно. Розповіли про стосунки своїм шанувальникам лише у грудні того ж року, пише Marca.

Новина про заручини була оприлюднена 11 грудня 2024 року, причому повідомлялося, що насправді подія сталася в серпні, але вони тримали її в таємниці, щоб це не здавалося спробою затьмарити народження дитини Джастіна Бібера, з яким Селена Гомес зустрічалася довгий час.

Тепер вона може публічно насолоджуватися статусом нареченої, оскільки продемонструвала свою обручку з діамантом, яка коштує понад мільйон доларів, відпочиваючи біля басейну свого особняка в Лос-Анджелесі.

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«Вибачте за останню публікацію… Я просто мріяла про цей момент все своє життя», — написала Гомес у каруселі фотографій, опублікованих в інстаграмі, демонструючи каблучку на пальці.

Майбутні чоловік і дружина, схоже, справді закохані одне в одного. Селена зізналася, що почувається в безпеці зі своїм партнером, який уже назвав її своєю дружиною.

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«Це найбезпечніше, що я коли-небудь відчувала у стосунках. І я бачу майбутнє з цією людиною», — додала Гомес.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Селена Гомес вийшла на червону доріжку після схуднення у сукні «по фігурі».

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