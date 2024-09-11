Буде не так, як у всіх: Селена Гомес зізналася, що не може стати мамою

Співачка Селена Гомес зазвичай веде порівняно скромний спосіб життя, і намагається не «світитись» зайвий раз у ЗМІ. Але після того, як стало відомо, що дівчина стала мільярдеркою, журналісти стали атакувати зірку з проханнями про інтерв'ю.

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Тому Селена була змушена спілкуватись з журналістами, вибрав для цього видання Vanity Fair.



За словами 32-річної Селени, вона хоче вийти заміж за Бенні, але не квапить його з цим рішенням.

«Ми завжди намагаємося захистити те, що в нас є, але немає жодних правил. Я хочу, щоб він залишався самим собою, а я собою», — сказала зірка.

Вона також додала, що ніколи не була така щаслива, як після зустрічі з Бенні.

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«Мене ніколи так не любили. Він став справжнім світлом у моєму житті», — зазначила вона.

Селена також сказала, що збирається стати мамою, проте виносити дитину сама не зможе через проблеми зі здоров'ям.

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«Це [те, як вона стане мамою] не обов'язково відбуватиметься так, як я собі це уявляла. Я думала, що це буде так само, як це відбувається у всіх. Але моє становище набагато краще. Я вважаю благословенням, що є чудові люди, які готові стати сурогатними матерями, що є величезною можливістю для мене. Я дуже вдячна за те, що є інші способи для людей, які помирають від бажання стати мамою. Адже воно буде не таким, як у всіх. Зрештою, мені буде все одно», — сказала вона.

Раніше Селена неодноразово казала, що головне її бажання — мати дітей.

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