Це приниження: розповідь Бенні Бланко про перше побачення із Селеною Гомес обурила її фанатів

Шанувальники Селени Гомес, яка стала мільярдеркою, у соціальних мережах висловили своє обурення після того, як її бойфренд, музичний продюсер Бенні Бланко, поділився подробицями про початок їхніх стосунків. Під час стріму на Twitch з Каєм Сенатом він розповів, що Гомес зробила перший крок, пише Marca.

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Він описав, як 32-річна Селена Гомес запросила його на вечерю, та відзначив своє здивування, коли зрозумів, що це побачення.

«Я навіть не усвідомлював, що ми були на побаченні», — сказав він, додавши, що їхній зв'язок швидко зростав після тієї першої зустрічі.

У той час, як деякі шанувальники сприйняли коментарі Бенні як милий анекдот, інші розкритикували його за надмірну відкритість. Соціальні мережі наповнилися коментарями, один з фанатів прокоментував: «У нього було 100 шансів присоромити її, і він не пропустив жодного».

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Інший додав: «Селена, мабуть, мазохістка, якщо він так її принижує».

Однак не всі шанувальники були налаштовані критично. Багато хто захищав впевненість Гомес у тому, що вона може контролювати своє романтичне життя.

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«Вона робила те, що хотіла. Вона живе своїм власним життям. Залиште їх у спокої», — написав один з прихильників.

Натомість в нещодавньому інтерв'ю The Hollywood Reporter Селена назвала Бланко найбезпечнішим партнером, який у неї коли-небудь був.

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«Я бачу майбутнє з цією людиною», — поділилася вона, додавши, що їхній зв'язок відрізняється від її минулих стосунків.

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес зізналася, що не може стати мамою.

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