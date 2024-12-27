Пілоти «підвели» своїх катів: журналіст про те, як росія намагалася приховати сліди злочину, втопивши літак із пасажирами у Каспійському морі

Відомий український журналіст та блогер Іван Яковина поділився думками щодо обставин катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній».

«У тому, що літак підбили ніхто вже не сумнівається, навіть Z-військори пишуть про це. І цю частину історії росія, гадаю, була б готова визнати. Сказати щось на кшталт «там дрони летіли, помилилися, буває…»

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Але в цьому сюжеті є значно важливіший і дуже стрьомний, по-справжньому людоїдський аспект, з визнанням якого у Москви зараз серйозні складнощі.

Зрозумівши, що замість дрона ракетою потрапили в літак, що літак цей ледве тримається в повітрі, і що коли він розіб'ється, буде гігантський скандал, російська влада швидко вирішила його втопити в морі — щоб сховати всі сліди стрілянини ППО по літаку.

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Думаю, це була інстинктивна дія психопата-кримінальника, який вбиває випадкового свідка свого злочину. Логіка ця називається «всі кінці у воду».

Тому льотчикам заборонили приземлятися у будь-якому з російських аеропортів.

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Повернутися до Азербайджану через Кавказький хребет літак не міг — через відмову гідравліки він уже не набирав висоту, до того ж салон був розгерметезований.

Росіяни відправили лайнер у море — буквально на вірну смерть. Але пілоти «підвели» своїх катів. Вони не тільки дотягнули до Казахстану, а й зуміли посадити літак так, що половина пасажирів залишилася живою, і ці люди можуть розповісти, як все було насправді. Якщо розібратися, це просто справжнє диво.

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І тепер головний зміст цієї історії навіть не в тому, що зс рф підбили цивільний літак (це, на жаль, вже майже звична справа), а в тому, що Кремль намагався замісти сліди злочину, втопивши літак і тоді ще живих свідків у Каспійському морі.

Це вже точно не можна назвати «трагічною помилкою». Хтось у Москві усвідомлено віддав холоднокровний наказ позбутися 68 пасажирів азербайджанського літака, списавши його падіння на зіткнення з птахами.

Хто міг віддати такий наказ? Відомо, хто. У росії є лише одна людина, яка має для цього достатньо влади та повноважень — володимир путін.

І зараз він, як завжди в таких ситуаціях, сховався, забився під корч, сидить там тихо і не відсвічує. Чекає.

У цей час його люди намагаються все залагодити якнайменше публічно. З кимось домовитись, когось залякати, комусь грошей дати. Але щось я маю сумнів, що в даному випадку це вийде.

Занадто дика вийшла історія, навіть за сучасними російськими мірками.

UPD Азербайджан поки що абсолютно правильно поводиться. Він відмовився приймати якусь «допомогу» (впевнений, маються на увазі хабарі) від Чечні, вимагаючи визнання провини, вибачень та компенсацій від росії", — написав він.

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