Четвертий мирний борт за 10 років: пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній» збито російською системою ППО

Падіння літака Embraer 190AR біля міста Актау в Казахстані 25 грудня виявилося не звичайною авіакатастрофою, у якій загинули 38 пасажирів, а, ймовірно, стало черговим військовим злочином росії. Цього разу його вчинили проти Азербайджану та його громадян. Так можна трактувати наявні дані про ураження авіалайнера російською системою ППО.

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Подібне твердження на своїх сторінках розповсюдило видання Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану. Дані попереднього розслідування показали, що причиною аварії літака в Актау стала російська ракета класу «земля-повітря», яка була випущена по рейсу 8432 під час прольоту безпілотників над Грозним.

Це підтверджується безліччю відео, на яких видно дірки у зовнішній обшивці літака, що говорить про ураження літака зовні. Це повністю відкидає початкові версії про нібито вибух кисневого балона всередині літака або зіткнення його зі зграєю птахів.

Як стверджує російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який отримав доступ до записів «чорної скриньки» літака, Embraer 190AR, що виконував рейс з Баку до Грозного, прибув до столиці Чечні близько 7:35 ранку і намагався сісти на аеродромі. Однак зробити цього не міг через відмову бортової електроніки, що, найімовірніше, пояснювалося роботою російських засобів РЕБ під час нальоту дронів. Зрештою близько 8:16 екіпаж повідомив про зіткнення зі зграєю птахів. Але, найімовірніше, цієї миті стався вибух.

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«Той самий удар, за даними джерела ВЧК-ОГПУ, стався над Наурським районом, в цій місцевості розташовані відразу кілька військових частин, у тому числі з засобами ППО», — стверджує російський телеграм-канал.

Але навіть після повідомлення про зіткнення зі зграєю птахів пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в іншому аеропорту Кавказу, наприклад, Махачкалі або Мінеральних водах, а наказали летіти через Каспійське море у бік Актау в Казахстані, де сталося падіння. У ЗМІ припускають, що наказ був обґрунтований надією військових злочинців на те, що літак впаде в море, після чого можна буде легше сфальсифікувати зручну їм версію.



Як стверджує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, пошкодження на літаку схожі на роботу зенітної керованої ракети малого або середнього радіусу дії.

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«Мабуть, все ж таки, це був ЗРПК „Панцир-С1“. І російська сторона, усвідомивши, що завдала удару по пасажирському літаку, прийняла найблюзнірніше рішення — перенаправити літак не на один зі своїх аеродромів, а в Казахстан», — вважає експерт.

Також аналітик спростовує версію окупантів, які прагнуть прикрити свій злочин звинуваченням, що нібито літак було пошкоджено українським дроном. У такому разі, стверджує Олександр Коваленко, вибух був би помітно потужнішим і літак упав би одразу, а не перелетів Каспій, впавши вже на території Казахстану.

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Ураження азербайджанського Embraer 190AR стала черговим випадком знищення цивільного борту російською системою ППО.

Хроніка злочинів рф

Так, 10 квітня 2010 року на околицях Смоленська впав літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським із дружиною, внаслідок чого загинули 96 людей. Початкові висновки комісії спростували польські спецслужби, які заявили, що падіння літака сталося через диверсію на борту. Парламент Польщі офіційно звинуватив у тому, що сталося, рф. Зауважимо, що в росію Лех Качинський летів, щоб вшанувати пам'ять польських офіцерів, розстріляних у концтаборі Катинь 1940-го року, що в росії визнають, але постійно намагаються оскаржити.

17 липня 2014 року в небі над окупованою росією частиною Донбасу був збитий пасажирський Boeing 777−200ER малазійської авіакомпанії, коли загинули 298 людей. Після 8 років слідства, що супроводжувалися маревними версіями росії про нібито наявність свідків збиття «Боїнга» літаками Повітряних Сил України — на висоті понад 10 км, суд у Нідерландах заявив, що, найімовірніше, лайнер був збитий російським ЗРК «Бук».

Одним з винних у цьому був названий офіцер російських спецслужб Ігор Гіркін, який раніше захопив Слов'янськ, а нині відсиджує 4 роки в російській колонії.

8 січня 2020 року під час зльоту зі столиці Ірану, міста Тегеран, було збито український «Боїнг-737», загинули 176 осіб. Три дні в Ірані відкидали свою причетність до катастрофи, але зрештою влада визнала, що літак був збитий російською системою ППО «Тор», і призначила компенсацію родичам загиблих. Останню, втім, отримали не всі, а розрахунок ЗРК було засуджено на термін від 1 до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в агресії росії проти України Тегеран виступає вірним союзником кремля та надає йому дуже багато зброї — від боєприпасів до ракет.

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