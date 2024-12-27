рф кинула сили на захоплення Курахового: аналітики ISW розповіли, що відбувається в цьому районі

Російським військам може бути складно швидко просуватися далі на захід від Курахового вздовж траси Н-15 Курахове — Покровськ, якщо українські сили вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС. А окупантам не вдасться обійти з флангу українські позиції на ТЕС біля Дачного чи Улакли, йдеться у висновках Інституту вивчення війни (ISW).

ВІДЕО ДНЯ

Російські мілблогери стверджували, що українські війська зберігають присутність на Курахівській ТЕС на захід від населеного пункту вздовж траси Н-15. Тому російським силам, якщо вони вирішать провести фронтальний наступ через район Курахівської ТЕС, може бути складно просуватися далі на захід уздовж шосе H-15 від Курахового, коли українські сили виділять достатню кількість живої сили та техніки для оборони в цьому районі.

Війська рф можуть спробувати обійти ТЕС, просунувшись далі на південь від шосе в полях на захід і північний захід від Дальнього (на південь від Курахового) в напрямку Улакли (на захід від Курахового). Окупанти також можуть спробувати просунутися на південь від Старих Тернів (на північний захід від Курахового та на північно-західному березі Курахівського водосховища) у напрямку Дачного (на захід від Курахового). Все для того, аби обійти українські позиції на ТЕС. Крім того, окупанти можуть ще й просунутися на північ від Зеленівки (на південний захід від Курахового) до Улакли, щоб поставити під загрозу спроможність України забезпечити позиції на ТЕС і ускладнити можливі майбутні українські відступи з ТЕС і позицій на полях на південь від Дачного.

Раніше ветеран війни Євген Дикий висловився про ситуацію в Кураховому та сумні перспективи оборони міста, зазначивши, що там «просто нема, кому воювати».

Читайте також: Прагнуть захопити понад усе: генерал назвав головну мету окупантів на сьогодні РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook