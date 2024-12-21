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Україна

Як у Бахмуті: експерт пояснив тактику, яку рф використовує у наступі на Покровськ

19:43 21 грудня 2024
Покровськ

OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко заявив, що росіяни під час наступу на Покровськ обрали тактику просування флангами. А рухатись у «лобових атаках», додав він, значно важче.

«Ворог хоче обійти Покровськ, він використовує розумну тактику. Оскільки у вуличних боях можна надовго застрягнути, вони атакують з флангів. А там дуже часто сиплеться українська оборона, — зауважив Віталій Кононученко. - Дану тактику рф спробувала у Бахмуті, а далі застосовувала фактично у всіх окупованих містах. Так оточували Курахове».

Кононученко вважає, що не варто порівнювати сповільнення росіян після захоплення Бахмута з теперішньою ситуацією, адже тоді мали вплив багато факторів. Серед них — розпад підрозділу «вагнерівців».

«Візьмемо приклад Авдіївки, з якої фактично почався наступ на Покровськ. Коли росіяни захопили її, вони рухалися далі швидко, практично без зупинок. Закидали територію КАБами, засипали артилерією та всіма можливими засобами ураження», — зазначає експерт.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про ситуацію на Курщині та як ЗСУ відбивають атаки північнокорейських солдатів.

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