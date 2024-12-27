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Гороскоп

У Близнюків можливий стрес, у Водоліїв — «тьорки» з друзями: гороскоп на 28 грудня

8:47 28 грудня 2024
Гороскоп на 28 грудня 2024 року

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, розробили прогноз на 28 грудня, інформує Ukr.Media.

Козоріг
Козерогам доведеться вирішувати питання здоров'я та роботи. Потрібно бути активними, домовлятися, брати консультації, обмінюватися досвідом.

Водолій
Водоліїв можуть підводити друзі. Тому розраховувати краще тільки на себе. Також треба бути готовими до несподіваних подій вдома.

Риби
Деяким Рибам захочеться побути на самоті, відпочити, подумати над поточними подіями. Метушня та постійні рухи навколо можуть збити їх з пантелику.

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Овен
У Овнів можливі суперечки та розбіжності у спілкуванні з оточуючими. Друзі можуть їх підвести та поставити у незручне становище.

Телець
Тельцям варто готуватися до змін, адже плани можуть змінитися під впливом обставин. Треба намагатися тримати себе в руках.

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Близнюки
У Близнюків може виникнути конфлікт з колегами на роботі. Від керівництва краще триматися подалі, щоб уникнути неприємної розмови.

Рак
Раків чекають розбіжності на роботі. Можуть збільшитися посадові обов'язки. Також в цей день потрібно стежити за здоров'ям.

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Лев
У Левів можуть виникнути розбіжності з колегами, якщо вони будуть обговорювати якісь громадські питання. Також можливі суперечки з другою половинкою.

Діва
Дівам в цей день потрібно закривати «хвости». Домашні справи вдастся вирішити самостійно. Варто звертати увагу на самопочуття.

Терези
Терези можуть зіткнутися на роботі з додатковими вимогами. Треба бути уважним до здоров'я старших членів сім'ї.

Скорпіон
У Скорпіонів виникнуть обставини, на які доведеться витратити кругленьку суму. День досить напружений, тому ввечері краще розслабитися.

Стрілець
Стрільців рідні можуть здивувати якоюсь новиною. Вони можуть опинитися перед вибором, зробити як зазвичай, або внести щось нове в життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали астропрогноз на тиждень з 23 по 29 грудня.

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