Неймовірно шалений потяг до тебе: подробиці фіналу «Холостяка»

Завершився тринадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його головним героєм став ветеран війни, який втратив обидві ноги Олександр Будько («Терен»).

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Вісім тижнів за його серце змагалися тринадцять дівчат, яких він залишив у проєкті після першої вечірки. Кожен тиждень Холостяк робив свій вибір.

На фінальному епізоді за серце «Терена» змагалися Анастасія та Інна. Олександр познайомив дівчат зі своєю родиною та друзями. Серед товаришів Сашка був і відомий співак Монатік, який дав пораду вибирати людину зі спільними інтересами.

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Саме такою, на думку батьків і друзів, є Інна. Нагадаємо, дівчина довго жила у Германії, а на початку повномасштабного вторгнення повернулася до рідного Харкова та стала волонтерити.

Анастасія, яка приїхала з Лондону, не приховувала, що подала анкету на «Холостяк» ще до того, як стало відомо, хто буде головним героєм.

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- Для мене це було неочікувано, — зізнався «Терен». — Дівчина приїхала до України з Англії, де жила

та навчалася останні декілька років.

- Я відчуваю шалену пристрасть, — зізнався Сашко, згадуючи побачення з Анастасією. — До Інни у мене такої пристрасті немає.

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Після індивідуальних побачень з дівчатами, «Терен» мав прийняти остаточне рішення. За словами хлопця, він вагався до останнього.

Фінал проєкту проходив у передмісті, серед квітучого саду.

- У нас з тобою, навіть, прикраси схожі, — сказала Анастасія, зʼявившись перед Холостяком.

Відомо, що сукні для фінального рішення учасниці вибирали серед українських дизайнерів.

- Я вдячний тобі за наш шлях, він був пристрасним, — сказав Сашко, звертаючись до Анастасії. — Але він закінчується. У мене неймовірно шалений потяг до тебе. За ним я, мабуть, не хотів помічати речей, які принципово важливі для мене.

Холостяк відпустив дівчину.

- Я відчуваю, ніби щось падає всередині мене, — зізналася Анастасія. — Але це його рішення і я його поважаю. Я зробила максимум, що могла.

Повернувшись до Інни, Холостяк зізнався, що у нього зароджується кохання.

- У мене зароджується кохання, — сказав Сашко дівчині. — Чи приймеш ти від мене каблучку? Інна ніжно обняла Холостяка, зізнавшись, що дуже нервувала, чи почує ці слова від нього.

- Нарешті! — прошепотіла Інна. — Я в шоці…

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Анастасія Юзьвак розповіла про залаштунки «Холостяка"​​.

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