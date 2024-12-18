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Намагаюся тримати себе в руках: Холостяк Олександр Терен звернувся до Мережі

15:50 18 грудня 2024
Олександр Терен

Головний герой проєкту Холостяк, ветеран війни Олександр Терен, який розпочинає власну справу, зізнався, що для нього найважливіше у стосунках. Нагадаємо, тринадцятий сезон романтичного реаліті ще триває і боротьбу за серце Холостяка продовжують троє дівчат.

На своїй сторінці у соціальній мережі Олександр виклав фото та написав пʼять найважливіших для нього речей у стосунках. За словами Холостяка, на першому місті — спілкування.

— Відкритий і чесний діалог завжди допомагає вирішити конфлікти, якщо вони виникають, — написав хлопець. — Часто буває так, що мене щось хвилює, і я починаю надумувати зайве, вигадуючи те, чого немає, бо не наважуюсь запитати.

Не менш важлива, за думкою Терена, емоційна підтримка. Холостяк відверто каже, що він доволі імпульсивний.

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— Але я намагаюся тримати себе в руках і бути підтримкою для неї, особливо в складні моменти, — зізнався Сашко. — Водночас важливо разом радіти прекрасним подіям, розділяючи щасливі емоції.

Для Холостяка важливе прийняття, бо «ідеальних людей не існує».

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— Згодом з’являється побут і відкриваються нові сторони одне одного, — написав Холостяк. — Для мене важливо приймати ці особливості, бо саме вони роблять мою партнерку такою, яку я кохаю.

Не менш важливий — спільний розвиток, у тому числі, як пари.

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І на останньому місті — інтимність та емоційний звʼязок.

— Так важливо знаходити моменти, коли можна обійняти одне одного, поділитися таємницями, думками чи мріями, — вважає Сашко. — А фізична близькість, у свою чергу, ще більше зміцнює емоційний зв’язок і наше кохання.

Підписники підтримали Холостяка та поділилися своїми думками.

— Одна хвиля, — додали у коментарях. — Вона або є, або її немає. А всі ці пункти і переліки — то для шоу)

— Гумор і бажання отримувати новий досвід разом, — вирішили підписники.

Нагадаємо, у мережі вже обговорюють, хто саме стане переможницею тринадцятого сезону Холостяка.

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