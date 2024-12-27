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Шоу-бізнес

Все гірше й гірше: мережа відреагувала на фінальні сукні учасниць «Холостяка» (фото)

15:51 27 грудня 2024
Учасниці шоу «Холостяк» Інна та Анастасія

Завершується тринадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ). За серце головного героя продовжують змагатися дві дівчини — Інна та Анастасія, одна з яких і отримає каблучку та освідчення у коханні від Олександра «Терена». На сторінці проєкту у соціальній мережі виклали фінальні сукні дівчат.

«Стилісти проєкту Ілона Листопад та Юрій Варивода поділилися секретами створення образів для дівчат, які підкреслили їхню індивідуальність і темперамент», — написали на сторінці.

Для Інни обрали блакитно-сіру сукню від дизайнерки Ельвіри Гасанової.

«Ніжний блакитний колір і витончений фасон створюють відчуття невимушеності, що ідеально підходить до характеру Інни», — підписали фото дівчини.

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Анастасія обрала сукню з останньої колекції дизайнерки Каті Сільченко бордового відтінку.

«Вишнево-бордовий відтінок — один з трендових кольорів цього сезону — підкреслює силу та впевненість Анастасії», — зауважили стилісти.

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Шанувальники проєкту поділилися своїми коментарями, і слід зазначити, що не всі були у захваті від фінальних образів.

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«Щось стилісти у цьому сезоні відриваються на дівчатах («, — зауважили підписники.

«Мда… образи в цьому сезоні провальні… все гірше і гірше», — висловили своє враження.

«СТБ, як завжди, дуже „оригінальні“, — написали у коментарях. — Переможниця завжди в білому, а інша дівчина — в кольоровому».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» розповіла про почуття до «Терена».

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