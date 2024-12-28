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Прийшлось просити тата про допомогу: принц Луї отримав на Різдво несподівано багато подарунків

14:45 28 грудня 2024
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми, фото https://www.dailymail.co.uk/

Принц Луї — наймолодший серед дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон, і тому привертає найбільше уваги британців. І, як виявилося, отримує від шанувальників королівської родини більше подарунків за Джоржа та Шарлотту. Це показала святкова служба у церкві Святої Марії Магдалини на Різдво, яку діти відвідали разом з батьками.

Після служби діти поспілкувалися з представниками громадськості, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Британці дарували дітям подарунки, серед яких помітили шоколадні цукерки Cadbury, різдвяні крекери, букети квітів і цілий асортимент м'яких іграшок. Якоїсь миті незнайомець вручив принцу Луї різдвяну пов'язку від Санта Клауса, яку той з радістю прийняв і ввічливо подякував людині, що подарувала її, а потім передав своєму батькові, братам і сестрам.

Луї помітно хвилювався, оскільки Кейт і Вільям «дозовано» частують своїх дітей солодощами. А після служби їх було стільки, що Луї навіть довелося звертатись до батька.

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«Тату, ти допоможеш мені хоч щось понести?» — запитав принц, і фразу миттєво розтиражували видання.

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В інший момент прогулянки Луї стискав руку своєї матері, і, як видно з відео, опублікованого у мережі, Кейт в якийсь момент мило скуйовдила волосся свого молодшого сина, заохочуючи його поспілкуватися з шанувальниками королівської родини. Вона також підбадьорливо поклала руку йому на плече.

Принц Луї в якийсь момент сказав своїй матері, принцесі Кейт «ми у сім'ї всі дбаємо один про одного», і це також сподобалось людям навкруги.

А коли діти побачили цілу купу подарунків для себе, принцу Вільяму навіть довелося «втрутитися»: «Не лякайтесь! Квіти для Шарлотти, шоколад для Джорджа та Луї. Все дуже просто!».

Ще один момент, який обговорювали британці — те, що другий рік поспіль Луї з'явився у штанах на різдвяній прогулянці, хоча королівська традиція зазвичай наказує хлопчикам молодшим за 7 років одягати шорти під час відвідин публічних заходів.

«Схоже, його батьки дотримуються м'якшого підходу до дотримання протоколу», — обговорюють у пресі. Адже Луї виповниться 7 років лише у квітні.

Втім, як відомо, це не перша традиція, яку збираються скасувати Вільям та Кейт, коли стануть королем та королевою Великобританії.

Фото: https://www.dailymail.co.uk/, https://people.com/

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