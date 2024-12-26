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Кейт Міддлтон віддала перевагу улюбленому бренду: майбутні король та королева з дітьми відвідали Різдвяну службу

19:02 26 грудня 2024
Кейт Міддлтон

Майбутні король та королева Великобританії принц Вільям та Кейт Міддлтон не тільки дозволяють дітям вставати раніше у свята, а й обов'язково відвідують Різдвяну службу у церкві.

А так як зараз родина знаходиться у маєтку Сандрінгем, то і на Різдвяну ранкову службу Вільям, Кейт та троє їх дітей — 11-річний Джордж, дев'ятирічна Шарлотта та шестирічний Луї — сходили до місцевої церкви Святої Марії Магдалини, пишуть ЗМІ.

Також на службу завітали король Чарльз III та королева Камілла.

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Для появи Кейт Міддлтон обрала зелене пальто її улюбленого бренду Alexander McQueen і доповнила образ головним убором в тон і шарфом в клітинку. Образу у зелених відтінках віддала перевагу також дружина короля Камілла. Принц Вільям і сини пари одягнулися практично однаково — в класичні пальта і білі сорочки з краваткою, а принцеса Шарлотта була одягнена як мама: у пальто в клітку і з зеленим бантом у волоссі.

Родина після святкової служби

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Принцеса з донькою

Нагадаємо, що перед Різдвом королева Камілла зробила святкові покупки, а Вільям та Кейт представили офіційну сімейну різдвяну листівку.

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Фото pagesix.com/

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