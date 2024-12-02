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Принц Луї має нове хобі: що про це думає тато Вільям

15:25 2 грудня 2024
Принц Луї

Під час виступу на церемонії вручення нагород Tusk Awards принц Уельський, який помітно змінився за останній рік, розповів, що його маленький син почав вчитися грі на барабанах. Розмовляючи зі зіркою Rolling Stones Ронні Вудом і гітаристом Dire Straits Марком Нопфлером, Вільям розповів: «Мій молодший Луї навчається грати на барабанах, тому я зараз все життя проводжу з пальцями у вухах», пише Hello.

Раніше принц Уельський відзначав музичний слух свого молодшого сина, розповідаючи OneRepublic на заході Earthshot минулого року, що Луї любить їхню музику.

Шестирічний Луї цікавиться не лише музикою, оскільки його батько раніше говорив про його спортивні здібності. Ще в квітні Вільям розповів, що Луї любить грати в крикет, а його мати, принцеса Уельська, говорила про любов свого сина до регбі.

Луї не єдиний із дітей Вільяма та Кейт, який цікавиться музикою, Кейт розповіла ще у 2020 році, що принц Джордж грає на гітарі.

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Раніше став відомий «брудний» секрет щасливих стосунків Вільяма і Кейт.

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