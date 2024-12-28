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Пуансеттія — символ процвітання: як прикрасити цією рослиною інтер'єр

22:26 28 грудня 2024
Пуансеттія

Пуансеттію ще називають різдвяником або різдвяною зіркою. Ця рослина чудово доповнить новорічний декор і привнесе дух свята до вашої оселі. А ще пуансеттія — символ процвітання. Можливо, це одна з причин, чому популярність рослини зростає з року в рік.

Як правильно вписати її в інтер'єр? Це просто. Прикрасьте 2−3 горщиками з пуансеттією підвіконня на кухні. Це дуже гарно! Якщо у вас в будинку є внутрішні сходи, поставте кілька горщиків з рослиною на сходах. За наявності каміна зробіть симетричну композицію із двох горщиків із пуансеттією.

Дуже красиво виглядатиме рослина на святковому столі, можете доповнити квіти червоними стрічками. Доглядати пуансеттію легко. Взимку її можна поливати двічі на тиждень — у міру того, як земля підсохне. Головне, пам'ятати, що різдвяник не любить перепаду температур та протягів.

Штучною пуансеттією можна прикрасити ялинку або різдвяний вінок. А ще вона має дуже ефектний вигляд у поєднанні зі свічниками.

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Пуансеттія, як і новорічний букет у чобітку, — чудовий варіант подарунка. До речі, подарунок можна зробити і своїми руками — наприклад, модну новорічну листівку із декором.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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