Модні новорічні листівки з декором: як зробити своїми руками

Вітальна листівка — приємне доповнення до подарунка, зокрема новорічного. Напишіть у ній щирі слова адресату, і він буде щасливим.

ВІДЕО ДНЯ

Купити новорічні листівки сьогодні можна і у книгарнях, і у флористичних бутіках, і навіть у супермаркетах. Але створена своїми руками листівка додасть вітанню особливого тепла.

Зробити новорічну листівку не так складно, як здається на перший погляд.

Перш за все, знадобиться якісний кольоровий папір — червоний, зелений, синій або вершковий відтінок. Папір можна скласти вдвічі.

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Прикріпіть на листівку шовковий бант, прикрашений маленькою ялинковою кулькою або дзвіночком. Також як декор можна використовувати новорічну мішуру.

Ще один варіант новорічної листівки — прикрасити її улюбленим фото адресата. Намалюйте рамочку з мініатюрних ялинок або сніжинок. Подвійну листівку можна прикрасити своїми малюнками усередині.

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Прекрасна ідея — прикрасити листівку аплікацією з оксамитового клаптя у вигляді ялинкової кулі. Попередньо декоруйте папір бусинами.

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Фото Ольги Сметанської

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