Найнесподіваніші місця в будинку для новорічного декору: ці ідеї варто взяти на замітку

Найпопулярнішими місцями в оселі для декорування в новорічні свята є двері, стіни, камін, комод і стіл. А от найнесподіванішими можуть бути такі.

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По-перше, піаніно. Прикрасьте його композицією з ялинкових кульок і яскравих бантів або фігурками улюблених новорічних персонажів, можливо, порцеляновими.

По-друге, можна прикрасити дзеркало, доповнивши його ялинковим намистом або розмістивши над ним різдвяний вінок.

По-третє, новорічний настрій створять табуретки на кухні з подушками з новорічними вишивкою, аплікацією чи принтом. Найкраще, щоб усі подушки були різними. Одна, наприклад, з вишитою ялинкою, друга — зі сніжинкою, третя — зі сніговиком…

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Четверта ідея — прикрасити філігранними сніжинками штори. Достатньо кількох сніжинок — і ваша спальня чи вітальня матимуть чарівний вигляд.

І, нарешті, п'яте місце — баночки для спецій у кухні. Одягніть на кожну з них в'язану шапочку з помпоном. Такий декор, безсумнівно, підніме настрій вам і вашим гостям.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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