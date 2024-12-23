Новорічний букет у чобітку: такий подарунок запам’ятається на все життя

Новорічні свята — чудовий привід прикрасити свій будинок, приготувати смаколики та дарувати подарунки. Це можуть бути гноми, квіти та рослини. Особливо красиво виглядатимуть квіти в керамічному горщику у вигляді чобітка або в горщику, на який одягнений в'язаний яскравий чобіток або шкарпетка.

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Помістити в чобіток можна і композицію з ялинових гілок.

Цікава ідея — «одягти» невеликі вазони у в'язані чобітки. Їх може бути два-три. І це виглядатиме дуже мило.

Чобіток — один із символів новорічних свят. Він асоціюється зі щедрістю та сюрпризами, а також вірою в чудеса. А ще — із теплотою у стосунках.

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Чобітки та шкарпетки також можна наповнити солодощами. Такий подарунок особливо порадує дітей. Дуже популярні ялинкові іграшки у вигляді чобітка. Також у вигляді чобітка може бути чашка для глінтвейну.

Готуючи подарунки рідним та близьким, а також прикрашаючи до свят будинок, експериментуйте та виявляйте фантазію. Створюйте щось цікаве та незвичайне своїми руками. Зробіть ваше свято яскравим і незабутнім. Позитивні емоції — це те, що потрібно кожній людині.

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Раніше розповідали про те, що цього року модно прикрашати будинок у рожево-пудрових тонах та радили, як це зробити.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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