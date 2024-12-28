Підприємці скаржаться на дії БЕБ в Одеському морському торгівельному порту: що відбувається
Детективи Бюро економічної безпеки м. Києва, які нещодавно викрили мережу колцентрів у Києві та Чернігові, вже тиждень імітують проведення обшуків на території Одеського морського торгівельного порту. Про це йдеться у скарзі на дії БЕБ, які підприємці називають неправомірними.
«В рамках провадження детективами БЕБ, починаючи
Як стверджують підприємці, починаючи з 19 грудня детективи БЕБ кожного ранку прибувають на місце проведення обшуку, де зачитують ухвалу про необхідність у «поновленні слідчої дії», а ввечері того ж дня детектив зачитує «зупинення» слідчої дії. При цьому, в ухвалі йде мова про обшук, але немає жодного слова про арешт майна, який фактично відбувається.
«В період доби — зранку та до вечора жодних слідчих, розшукових дій фактично не проводиться. Більшість співробітників правоохоронних органів перебувають на території порту взагалі без будь-яких доручень, пояснити що вони роблять та яку мету переслідують — не можуть», — йдеться у скарзі.
Підприємці у своєму зверненні вважають, що метою таких дій правоохоронців є не необхідність розслідування кримінального провадження, а протидія господарській діяльності ряду підприємств.
Зазначається, що неправомірні дії детективів БЕБ України за підтримки працівників правоохоронного органу із блокування діяльності підприємства призводять до зупинення та блокування будь-яких фінансово-господарських операцій. Внаслідок цього компанії-експортери несуть додаткові витрати, пов’язані зі зберіганням товару на території порту.
Крім всього іншого, страждає трудовий колектив цих компаній.
«За відсутності будь-яких заборон щодо декларування товару та розпорядчих документів — автовози з порту не випускаються, водії залишаються заручниками ситуації», — йдеться у скарзі.
Водії вже вдалися до крайніх дій, публічно підпаливши шини у знак протесту.
«Нас не випускають із території вже восьмий день. — скаржаться водії на відео. — Солярка закінчується. Не помитися, не поїсти… А кажуть, що будемо тут до 12 січня…»
Раніше повідомлялося, що керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Ткачук може бути звільнений з посади після перезавантаження БЕБ.91
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