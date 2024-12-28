Підприємці скаржаться на дії БЕБ в Одеському морському торгівельному порту: що відбувається

Детективи Бюро економічної безпеки м. Києва, які нещодавно викрили мережу колцентрів у Києві та Чернігові, вже тиждень імітують проведення обшуків на території Одеського морського торгівельного порту. Про це йдеться у скарзі на дії БЕБ, які підприємці називають неправомірними.

ВІДЕО ДНЯ

«В рамках провадження детективами БЕБ, починаючи з 19.12.2024 та по сьогодні, імітується проведення обшуку співробітниками правоохоронних органів на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у справі № 947/30444/24, провадження № 1-кс/947/17242/24 від 16.12.2024 року. Відповідно до резолютивної частини ухвали 16.12.2024 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, контейнерів, силосів. майданчиків, цистерн, резервуарів, причалів, спеціалізованого обладнання та іншого, які знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, 1 (1/1, ½, 1/5, 1/ 10, 1/12). Фактично ділянка місцевості на якій проводиться обшук — являє собою територію Одеського морського торгівельного порту. На території ТОВ „АТТОЛЛО ГРАНУМ“ зберігається товарна продукція різних суб’єктів господарювання, не зазначених в ухвалі слідчого судді та документах Бюро економічної безпеки України. Майно належить іншим суб’єктам господарювання та не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, які встановлюються у рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72 024 001 600 000 016 від 24.09.2024 року. З 19.12.2024 та дотепер діяльність десятка суб’єктів господарювання, у тому числі ТОВ „АТТОЛЛО ГРАНУМ“ — заблокована», — йдеться у скарзі приватних підприємств до Офісу президента, Офісу Генерального прокурора, БЕБ України, ДБР України та Ради з підтримки підприємництва України.

Як стверджують підприємці, починаючи з 19 грудня детективи БЕБ кожного ранку прибувають на місце проведення обшуку, де зачитують ухвалу про необхідність у «поновленні слідчої дії», а ввечері того ж дня детектив зачитує «зупинення» слідчої дії. При цьому, в ухвалі йде мова про обшук, але немає жодного слова про арешт майна, який фактично відбувається.

«В період доби — зранку та до вечора жодних слідчих, розшукових дій фактично не проводиться. Більшість співробітників правоохоронних органів перебувають на території порту взагалі без будь-яких доручень, пояснити що вони роблять та яку мету переслідують — не можуть», — йдеться у скарзі.

РЕКЛАМА

Підприємці у своєму зверненні вважають, що метою таких дій правоохоронців є не необхідність розслідування кримінального провадження, а протидія господарській діяльності ряду підприємств.

Зазначається, що неправомірні дії детективів БЕБ України за підтримки працівників правоохоронного органу із блокування діяльності підприємства призводять до зупинення та блокування будь-яких фінансово-господарських операцій. Внаслідок цього компанії-експортери несуть додаткові витрати, пов’язані зі зберіганням товару на території порту.

РЕКЛАМА

Крім всього іншого, страждає трудовий колектив цих компаній.

«За відсутності будь-яких заборон щодо декларування товару та розпорядчих документів — автовози з порту не випускаються, водії залишаються заручниками ситуації», — йдеться у скарзі.

РЕКЛАМА

Водії вже вдалися до крайніх дій, публічно підпаливши шини у знак протесту.

«Нас не випускають із території вже восьмий день. — скаржаться водії на відео. — Солярка закінчується. Не помитися, не поїсти… А кажуть, що будемо тут до 12 січня…»

Водії вже більше тижня заблоковані на території порта

Раніше повідомлялося, що керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Ткачук може бути звільнений з посади після перезавантаження БЕБ.

91

Читайте нас у Facebook