Графіки не діють: по Україні почали знову вводити екстрені відключення світла

В кількох областях України сьогодні, 28 грудня, запровадили екстрені відключення світла. Мешканців просять економити електроенергію.

Повідомлення від енергетиків

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За даними ДТЕК, графіки відключень в Дніпропетровській області наразі не діють.

«За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії», — повідомили енергетики.

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«Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!», — додали в компанії.

Водночас, за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумської області з 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.

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Крім того, в «Полтаваобленерго» повідомили, що в Полтавській області також протягом дня будуть вводитись екстрені графіки відключення світла.

«Увага! Отримана команда від НЕК „Укренерго“ про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг», — пояснили в компанії.

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Зазначимо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу рф 25 грудня.

Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати. Зокрема, відключення триватимуть з 10:00 до 18:00. А у Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки росії на Різдво.

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