Відключення світла триватиме не один день: експерт розповів, чи буде світло на Новий рік

Наслідком чергової, тринадцятої ракетної атаки з початку року по енергетичній інфраструктурі України стало повернення графіків відключень світла. Цікавим для багатьох українців питанням стало — чи будуть обмеження щодо постачання електроенергії у новорічну ніч. Відповідь на нього залежить від ряду факторів, але ймовірно, що будуть.

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Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Згідно з його прогнозами, як мінімум, обмеження електроенергії чекають на українців мінімум від 5 до 7 днів. Причому це найбільш оптимістичний сценарій за умови збереження поточної теплої температури.

«Якщо температура опуститься до мінус 5−10 градусів, обмеження будуть не 1,5 черги, а 3 черги. Це також цілком можливий сценарій і до цього потрібно бути готовими», — каже експерт.

Можливе застосування 3 черг про які говорить експерт означає, що світло в житлах українців подаватиме близько 12 години на добу, тобто графік подачі становитиме 2/2 години. При цьому Олександр Харченко наголосив, що у «перегонах» зі знищення-відновлення енергетики явно виграє Україна, яка ремонтує свою інфраструктуру швидше, ніж окупанти її руйнують.

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Іншим наслідком ракетної атаки стали проблеми з опаленням, які, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, зазнають мешканці Харківської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», українців попередили, що ситуація може погіршитися і стати причиною чвар всередині суспільства.

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