Можливі екстрені відключення: енергетики озвучили плани на 26 грудня

Після нелюдської атаки російського ворога на об'єкти української енергетики різдвяним ранком 25 грудня працівникам галузі доводиться відновлювати пошкоджене. При цьому вимушено задіюються графіки відключень побутових (і не лише) споживачів.

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Зокрема у четвер, 26 грудня, на Полтавщині та на Кіровоградщині, за розпорядженням «Укренерго», діятимуть екстрені відключення світла. Відповідно час енергообмежень може бути збільшений.

Тим часом Київ, Київщина, Дніпропетровщина та Одещина живуть за оновленими графіками стабілізаційних відключень. При цьому світла може не бути протягом 3,5 годин протягом доби. Про це повідомили на інформаційних ресурсах компанії «ДТЕК».

Зокрема у столиці діють 12 підгруп, проте лише для споживачів однієї з них світло буде протягом усього дня.

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Нагадаємо, що напередодні у «ДТЕК» констатували, що загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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