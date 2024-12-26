41.65 / 42.25 43.50 / 44.19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Можливі екстрені відключення: енергетики озвучили плани на 26 грудня

10:05 26 грудня 2024
Електрична лампочка

Після нелюдської атаки російського ворога на об'єкти української енергетики різдвяним ранком 25 грудня працівникам галузі доводиться відновлювати пошкоджене. При цьому вимушено задіюються графіки відключень побутових (і не лише) споживачів.

Зокрема у четвер, 26 грудня, на Полтавщині та на Кіровоградщині, за розпорядженням «Укренерго», діятимуть екстрені відключення світла. Відповідно час енергообмежень може бути збільшений.

Тим часом Київ, Київщина, Дніпропетровщина та Одещина живуть за оновленими графіками стабілізаційних відключень. При цьому світла може не бути протягом 3,5 годин протягом доби. Про це повідомили на інформаційних ресурсах компанії «ДТЕК».

Зокрема у столиці діють 12 підгруп, проте лише для споживачів однієї з них світло буде протягом усього дня.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні у «ДТЕК» констатували, що загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова може поїхати на Євробачення

Несподіваний поворот: Оля Полякова поїде на Євробачення від іншої країни?

Різдвяний салат

Різдвяний салат: обов’язково приготуйте до зимових свят

Сассекси та король Чарльз

Меган Маркл не спілкується з королем Чарльзом: стали відомі подробиці

Гороскоп на 26 грудня 2024 року для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам день здасться нудним, а до Терезів повернеться успіх: гороскоп на 26 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту