Джима та Підручний не змогли втримати «бронзу» «Різдвяної гонки"-2024

У суботу, 28 грудня, на домашньому стадіоні футбольного клубу «Шальке» у Гельзенкірхені відбулася традиційна, 21-а за ліком, «Різдвяна гонка». Україну на передноворічному старті в Німеччині в черговий раз представляв дует титулованих біатлоністів — чемпіон світу Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка, віцечемпіонка світу з літнього біатлону Юлія Джима, які посіли підсумкове сьоме місце серед 10 команд (Німеччина-1,Німеччина-2, Франція, Норвегія, Швеція, Україна, Чехія, Словенія, Латвія, Бельгія).

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За традицією шоу-гонка складалася з двох дисциплін — мас-старту та гонки переслідування, за підсумками якої і визначалися підсумкові місця. У мас-старті Джима та Підручний з трьома хибами на восьми вогневих рубежах (жодної невдачі у Юлії та три — у Дмитра) фінішували на 3-й позиції. Українці поступилися лише Каролін Кноттен та Штурле Легрейду з Норвегії, а також переможцям двох попередніх «Різдвяних гонок» Жюлії Сімон та Фаб'єну Клоду з Франції.

Не було рівних норвежцям і за підсумками гонки переслідування. Кноттен і Легрейд вперше виграли «Різдвяну гонку», заробивши 36 тисяч євро. «Срібло» дісталося другій команді Німеччини (Вайдель і Штрелов), а «бронза» — першій німецькій команді (Пройсс і Наврат).

Україна з шістьма хибами (по 3 у Джими та Підручного) змогла фінішувати лише на 7-й позиції.

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До речі, Підручний посів третє місце у конкурсі стрільців «Різдвяної гонки». Українець поступився лише норвежці Кноттен, котра стала другою, і переможцю, ще одному норвежцю, Легрейду.

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Нагадаємо, що в колишні роки українські біатлоністи двічі перемагали у «Різдвяних гонках»: 2008-го найсильнішими стали Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а 2014-го — Сергій Семенов та Валя Семеренко. 2009-го Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, 2011-го Валентина Семеренко та Сергій Седнєв, 2013-го Олена Підгрушна та Андрій Дериземля, а 2019-го Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина здобули на передноворічних змаганнях «срібло».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Підручний та Юлія Джима минулого року посіли у «Різдвяній гонці» п'яте місце.

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Фото biathlon.com.ua

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