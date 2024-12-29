Майже 200 людей загинули в авіакатастрофі у Південній Кореї (фото, відео)

Днями авіакатастрофа сталася в Казахстані, де під час посадки розбився пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній», підбитий російською ППО у небі над Грозним. Хоча однією з перших версій озвучувалося отримання літаком ушкоджень під час зіткнення з птахами.

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Версія з птахами фігурує і в іншій авіакатастрофі, що сталася у Південній Кореї. Як повідомляє агентство Yonhap, в аеропорту у південно-західному місті Муан розбився пасажирський літак, який під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги і зіткнувся із загородженням.

У мережу також виклали кадри, на яких зафіксовано момент вибуху.

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На борту авіалайнера перебувало 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Літак повертався до Південної Кореї з Бангкока. Більшість пасажирів, 173 людини, — громадяни Південної Кореї, ще двоє — громадяни Таїланду.

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На борту літака, що розбився, знаходилися 175 пасажирів і шість членів екіпажу, фото Yonhap

Як пише ВВС, станом на зараз відомо про двох людей, що вижили — це пасажир та член екіпажу. Повідомляється, що люди, що врятувалися, знаходилися в хвостовій частині салону.

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Двоє людей вижили під час авіакатастрофи в Південній Кореї, фото Yonhap

Точна причина НП лише встановлюється. А зараз, поряд із версією про зіткнення літака з птахами, внаслідок чого було пошкоджено систему управління шасі, також називаються і погодні умови.

Масмедіа пишуть, що з посадкою літака виникли проблеми — одного разу він не зміг приземлитися та пішов на друге коло. На жаль, аварійна посадка закінчилася трагедією.

А буквально через пару годин після трагедії в Південній Кореї ледь не сталася катастрофа в Канаді. Так, як повідомляє Republic, авіалайнер Air Canada, який здійснював посадку в аеропорту Галіфакса, викотився за межі злітно-посадкової смуги і частково спалахнув.

Причиною також називають проблеми з шасі. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає.

Раніше про те, що по азербайджанському пасажирському літаку у небі над Грозним відпрацювала російська ППО, повідомляв Euronews, посилаючись на джерела в уряді Азербайджану.

Фото Yonhap

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