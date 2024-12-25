Пасажирський літак із Баку розбився під час посадки в Казахстані (відео)

Нещодавно російські медіа повідомляли, що в Якутії розбився легкий багатоцільовий літак Ан-3 і що були жертви. А зараз стало відомо про авіакатастрофу літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який виконував рейс із Баку до Грозного, але через погодні умови його перенаправили на інший аеродром.

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Як повідомляють «Новини Казахстану», лайнер впав у Актау.

У мережу виклали кілька відео, на яких зафіксовано зниження літака, його падіння та вибух на місці падіння.

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Російські паблики повідомляють, що на борту авіалайнера перебували громадяни росії. Втім, називається різна кількість пасажирів – від 60 до 100.

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Є інформація, що літак через туман у Грозному був перенаправлений спочатку до Махачкали, а потім до Актау, де авіалайнер і впав.

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На даний момент є версія, що лайнер зіткнувся зі зграєю птахів — рульове управління було пошкоджено.

Нагадаємо, що нещодавно в турецькому аеропорту спалахнув російський пасажирський літак, який прилетів із Сочі до Анталії. На борту авіалайнера перебувало 90 пасажирів. Літак, що здійснював посадку при сильному вітрі, вдарився двигуном об землю, після чого розлилося паливо та почалася пожежа. А до цього у Вільнюсі вантажний літак, у якому перебували чотири особи, впав на житловий двоповерховий будинок.

Фото — скріншот

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