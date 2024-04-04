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Машину розірвало навпіл: в Італії загинула 18-річна українська модель

18:01 4 квітня 2024
ДТП

В Італії в моторошній ДТП на смерть розбилася українська модель Анна Краєвська. Разом з діджеєм з Косова Хісні Кестай вона їхала у Ferrari на швидкості близько 200 км на годину, повідомляє Voxnews.

Аварія сталася в неділю, 31 березня на трасі в напрямку Мілана. Автомобіль Ferrari GT C4, в якому перебував 40-річний діджей Хісні Кестай (Dj Style Q) та 18-річна українка Анна Краєвська, їхав зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Авто було зі швейцарськими номерами.

Повідомляється, що авто на високій швидкості врізалося в огорожу, Ferrari розірвало на частини. Почалася пожежа, тіла дуже обгоріли, проводилася експертиза ДНК.

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За попередніми даними, за кілька годин до аварії Dj Style Q грав у швейцарському клубі в кантоні Уолліс. Потім разом з українською моделлю він виїхав до Італії.

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Він одружений, батько двох дітей 11 і 14 років, які живуть у Косово зі своєю матір'ю.

Краєвська народилася в Одесі та проживала у Швейцарії. У своєму профілі в Instagram українка ділилася багатьма фотографіями зі Швейцарії.

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Нагадаємо, днями у Німеччині, поблизу Лейпцига, сталася масштабна ДТП з автобусом Flixbus. Серед постраждалих є українці.

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