Батьки майже рік жили надією: у Вінниці поховали солдата-єврея, який поліг на Донеччині

Розпочата кремлівським диктатором путіним війна забирає життя українців різних етносів. «ФАКТИ» повідомляли про загибель на передовій сина головного рабина України Моше Реувена Асмана. Днями у Вінниці провели в останню путь солдата-єврея Давида Стробера.

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У квітні, напередодні Песаху, за кілька годин до свята, Давид Стробер зателефонував своїй матері Вікторії, щоб привітати її. Але незабаром після цього зник безвісти. Його остання розмова була з батьком Сашею. Тоді він сказав: «Росіяни зараз сильно нас бомблять», — і зв’язок обірвався.

«Стробер навчався в мережі шкіл „Ор Авнер“, яка є в місті Вінниця. Він був гордим євреєм, який ніколи не приховував своєї єврейської ідентичності під час служби в армії, — повідомляє Федерація єврейських громад України. — Родина бійця побоювалася, що він загинув у бою. Відсутність його імені у списках полонених лише посилювала їхній відчай. Батьки зробили все можливе, щоб знайти сина. До пошуків долучилися Федерація єврейських громад України та головний рабин Києва, рабин Моше Асман. Військовий капелан Яків Синяков, який координує підтримку єврейських солдатів на фронті, передав ім’я Стробера разом з іменами десятків інших зниклих безвісти солдатів до вищого військового керівництва».

Але минали місяці без відповіді. Нещодавно українські сили виявили останки кількох солдатів в українській формі в зоні активних боїв та направили їх на експертизу. На жаль, ДНК-аналіз підтвердив, що одне з тіл належить Давиду Строберу.

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Захисника України поховали у Вінниці на єврейському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Прикарпатті поховали відважного бійця, сержанта Василя Дорошенка, який боронив країну із 2014 року.

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