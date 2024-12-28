Так і не встиг одружитись: на Прикарпатті поховали відважного бійця, який боронив країну із 2014 року

Напередодні Нового року, коли більшість українців у передсвяткових клопотах, в чиюсь хату принесли сумну звістку й розуміння того, що вже жодне сімейне свято не відбудеться у колі тата, сина чи брата…

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Страшні випробування випали родині Дорошенко із села Заланів. До рідної хати «на щиті» повернувся їхній син Василь Дорошенко, повідомляє Рогатинська громада.

«2014 рік — Василь Дорошенко боронить рідну землю, учасник АТО в складі Першого добровольчого батальйону ім. Кульчицького Національної гвардії України. Пізніше він працював на підприємствах краю та за кордоном», — йдеться у повідомленні.

У перший день повномасштабної війни воїна мобілізували. З травня 2022 року сержант Василь Дорошенко служив у 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Він мав посаду начальника взводу матеріально-технічного забезпечення. Виконував бойові завдання на Донеччині. За мужність і відвагу нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та іншими почесними нагородами.

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«22 грудня 2024 року неподалік Слов’янська Краматорського району життя воїна обірвалось. Він так і не зміг виконати дану мамі обіцянку — після війни одружитися. Продовжувати жити без рідної людини тяжко», — зазначають земляки героя.

Рогатинська громада і бойові побратими проводжають в останню путь Василя Дорошенка

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тяжке поранення забрало життя молодшого сержанта з Вінниччини Анатолія Музичка.

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