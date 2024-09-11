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Суспільство та люди

Головний Рабин України Моше Асман повідомив про смерть свого сина на війні

20:29 11 вересня 2024
Антон (Мататьягу) Самборський

На розпочатій кремлівським диктатором путіним війні загинув син Головного Рабина України Моше Реувена Асмана.

Про це пан Моше Асман повідомив на сторінці у соціальній мережі.

«Завтра в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті захищаючи Україну», — написав він.



Що відомо про полеглого захисника

Антон (Мататьягу) Самборський зник безвісти 24 липня під час бою. Востаннє з батьком він спілкувався за тиждень до цього. Пізніше його дружині надали офіційний документ про загибель Антона.

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Відомо, що Антона (Мататьягу) призвали до війська у травні цього року. Якраз через тиждень після того, як у нього народилася донька. Після курсу молодого бійця його направили на передову.

Мататьягу був прийомним сином ребе.

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«У 2002 році ми з дружиною всиновили 11-річного хлопчика, який залишився сиротою. Його звали Антон Самборський, але ми дали йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому — події, які лягли в основу свята Хануки», — писав Моше Реувен Асман.

Антон (Мататьягу) близько 10 років жив у родині рабина, а тоді розпочав самостійне життя.

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Прощання відбудеться 12 вересня о 13.00 у Центральній синагозі. Полеглого захисника похоронять на єврейському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на війні загинув 21-річний лейтенант з Полтавщини.

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