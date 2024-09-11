Головний Рабин України Моше Асман повідомив про смерть свого сина на війні

На розпочатій кремлівським диктатором путіним війні загинув син Головного Рабина України Моше Реувена Асмана.

Про це пан Моше Асман повідомив на сторінці у соціальній мережі.



«Завтра в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті захищаючи Україну», — написав він.

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Що відомо про полеглого захисника

Антон (Мататьягу) Самборський зник безвісти 24 липня під час бою. Востаннє з батьком він спілкувався за тиждень до цього. Пізніше його дружині надали офіційний документ про загибель Антона.

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Відомо, що Антона (Мататьягу) призвали до війська у травні цього року. Якраз через тиждень після того, як у нього народилася донька. Після курсу молодого бійця його направили на передову.

Мататьягу був прийомним сином ребе.

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«У 2002 році ми з дружиною всиновили 11-річного хлопчика, який залишився сиротою. Його звали Антон Самборський, але ми дали йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому — події, які лягли в основу свята Хануки», — писав Моше Реувен Асман.

Антон (Мататьягу) близько 10 років жив у родині рабина, а тоді розпочав самостійне життя.

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Прощання відбудеться 12 вересня о 13.00 у Центральній синагозі. Полеглого захисника похоронять на єврейському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на війні загинув 21-річний лейтенант з Полтавщини.

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